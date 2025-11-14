Universal Cables: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Universal Cables hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,74 INR gegenüber 5,27 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,14 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

