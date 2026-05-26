|
26.05.2026 06:31:29
Universal Cables gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Universal Cables stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 15,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,32 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Universal Cables im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,40 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 47,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Universal Cables ein EPS von 25,76 INR je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 30,23 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.