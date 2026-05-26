Universal Cables gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Universal Cables stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 15,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,32 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Universal Cables im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,40 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 47,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Universal Cables ein EPS von 25,76 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 30,23 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at