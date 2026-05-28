Universal Aktie

Universal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859669 / ISIN: US9134561094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.05.2026 23:07:58

Universal Corp Posts Loss In Q4 On Goodwill Impairment

(RTTNews) - Agriproducts company Universal Corporation (UVV) posted a loss in the fourth quarter loss hurt largely by a goodwill impairment charge and higher tobacco inventory write-downs, which weighed on results, despite slightly higher revenue.

Net loss attributable to Universal was $43.3 million, or $1.73 per diluted share, compared with net income of $9.3 million, or $0.37 per share, a year earlier.

Adjusted loss per share was $0.46, versus adjusted earnings of $0.80 per share last year.

Preston Wigner, Chairman, President, and Chief Executive Officer of Universal, said, "Fourth quarter and fiscal year 2026 results were ultimately impacted by a non-cash, goodwill impairment charge related to our Universal Ingredients-Shank's operation, as well as increased tobacco inventory write-downs, primarily for non-wrapper, dark air-cured tobacco."

Quarterly sales and other operating revenues rose 2% to $715.2 million from $702.3 million a year ago.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Universal Corp.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Universal Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Universal Corp. 46,56 -1,61% Universal Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Die US-Börsen gingen fester in den Feierabend. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen