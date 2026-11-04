Universal Aktie
WKN: 859669 / ISIN: US9134561094
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04.11.2026 23:18:20
Universal Corp Q2 Income Falls
(RTTNews) - Universal Corp (UVV) released a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $12.58 million, or $0.50 per share. This compares with $34.17 million, or $1.36 per share, last year.
Excluding items, Universal Corp reported adjusted earnings of $9.87 million or $0.39 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 17.5% to $621.85 million from $754.18 million last year.
Universal Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.58 Mln. vs. $34.17 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $1.36 last year. -Revenue: $621.85 Mln vs. $754.18 Mln last year.
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