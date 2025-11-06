Universal Aktie
Universal Corp Reports Advance In Q2 Income
(RTTNews) - Universal Corp (UVV) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $34.17 million, or $1.36 per share. This compares with $25.94 million, or $1.03 per share, last year.
Excluding items, Universal Corp reported adjusted earnings of $34.20 million or $1.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.1% to $754.18 million from $710.76 million last year.
Universal Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.17 Mln. vs. $25.94 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.03 last year. -Revenue: $754.18 Mln vs. $710.76 Mln last year.
