Universal Electronics Aktie
WKN: 885793 / ISIN: US9134831034
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25.11.2026 18:51:19
Universal Electronics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Universal Electronics (NASDAQ:UEIC) reported net sales of $89.4 million and reaffirmed its full-year earnings outlook. The company is restructuring operations and shifting focus toward smart home technology to counter shrinking demand for legacy television remotes.
Three things management said stand out.
Management cut non-GAAP operating expenses, which are adjusted figures excluding one-time items, by 20% year over year to align costs with flat sales. Lower overhead allowed earnings per share, or EPS, to rebound sharply from early-year losses.
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Nachrichten zu Universal Electronics Inc.
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04.11.26
|Ausblick: Universal Electronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Universal Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Universal Electronics Inc.
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