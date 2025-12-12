Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
|Geplante Übernahme
|
12.12.2025 15:30:00
Universal Music-Aktie: Vorschlag bezüglich Genehmigung der Downtown-Übernahme
Am 24. November hatten die EU-Wettbewerbshüter mitgeteilt, dass sie ihre Untersuchung der geplanten Übernahme vorantrieben. Die Behörde war der Ansicht, dass der Deal den Wettbewerb auf dem Markt für den Großhandelsvertrieb von Musikaufnahmen verringern könnte. Die Kommission hatte im Juli erstmals eine eingehende Prüfung der Transaktion eingeleitet.
UMG erklärte am Freitag, das Unternehmen habe nach konstruktiven Gesprächen mit der Behörde eine solide Abhilfemaßnahme vorgeschlagen, die die letzten verbliebenen Bedenken der Kommission bezüglich des Deals ausräume.
"Wir sind zuversichtlich, dass die Kommission die Vorteile der Transaktion für Künstler, Labels, unabhängige Musik und Fans in Europa anerkennen und die Transaktion zügig genehmigen wird", sagte ein Sprecher von Universal Music am Freitag.
DJG/DJN/uxd/hab
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
