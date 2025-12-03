Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
04.12.2025 00:15:00
Up a Staggering 360%, Is It Too Late to Buy Opendoor Technologies Stock?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) is probably not a stock you heard much about last year -- it lost nearly two-thirds of its value in 2024. The company is in the business of flipping houses at a time when the housing market hasn't been all that strong, which may explain the abysmal performance.But it's been a different story for the stock this year. While the housing market is by no means red hot, investors appear to be bullish on Opendoor's future, and its low valuation may have enticed many people to take a chance on the business. As of Nov. 28, its year-to-date gains were impressive at around 360%.Has the stock run out of room to rise higher, or could it still be a good buy at its current levels?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
