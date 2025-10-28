United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|Erwartungen übertroffen
|
28.10.2025 17:07:00
UPS-Aktie zieht an: Zahlen und Ausblick werden gut aufgenommen - DHL erobert DAX-Spitze
Laut UPS soll der Umsatz im vierten Quartal bei rund 24 Milliarden US-Dollar (20,7 Mrd Euro) liegen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Wert würde damit so schwach ausfallen, wie seit Jahren nicht mehr. Im entsprechenden Vorjahresquartal betrugen die Erlöse noch mehr als 25 Milliarden Dollar. Die Marge für den bereinigten operativen Gewinn erwartet Chefin Carol Tomé in den letzten drei Monaten 2025 bei 11 bis 11,5 Prozent. Auch das wäre eine Verschlechterung.
Im dritten Quartal belief sich der Umsatz auf 21,4 Milliarden Dollar und lag damit knapp 4 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 8,9 auf nun 10 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar und damit 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dies lag unter anderem an den Kosten für den Umbau des Zustellnetzwerks sowie dem Transformationsprogramm des Konzerns.
UPS leidet seit Monaten unter einer geringeren Nachfrage, die unter anderem eine Folge der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump ist. Das Unternehmen versucht daher momentan, sich auf margenstärkere Geschäftsbereiche zu konzentrieren und die Kosten zu senken. Dadurch will sich UPS langfristig stabiler aufstellen. Die nun veröffentlichten, überraschend starken Quartalsergebnisse werteten Experten daher als Hinweis darauf, dass dieser Plan aufgehen könnte.
Die Jahresprognose hatte UPS im Frühjahr ausgesetzt, da die Auswirkungen der US-Zollentscheidungen für das Unternehmen nicht abzusehen sind. Rechnet man die Ergebnisse nach neun Monaten und die Ziele für das Schlussquartal zusammen, ergibt sich ein Umsatz von gut 88 Milliarden Dollar für 2025, was ein Rückgang von gut 3 Prozent wäre. Die operative Marge lag 2024 bei 9,3 Prozent. Per Ende September wies UPS sie nun bei 8,2 Prozent aus.
/lew/tav/jha/he
ATLANTA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FedEx Corp.mehr Nachrichten
|
23.10.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.25
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.10.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
08.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Fedex auf 'Neutral' - Ziel runter auf 274 Dollar (dpa-AFX)
|
02.10.25
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.09.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: Über diese Dividende können sich FedEx-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
29.09.25
|NYSE-Handel: Anleger lassen S&P 500 steigen (finanzen.at)