United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|
06.11.2025 06:41:38
Zahl der Todesopfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf
LOUISVILLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky steigt weiter. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, wie US-Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Unter den Opfern sei auch ein kleines Kind, erklärte Gouverneur Andy Beshear.
Zudem gab es nach offiziellen Angaben mehr als ein Dutzend Verletzte. Einige von ihnen sind demnach schwer verletzt - sie erlitten Verbrennungen, Rauchvergiftungen und Splitterverletzungen. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville blieb unklar.
Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 am Dienstag gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn über einem Industriegebiet abstürzte und in einem Feuerball aufging. Das US-Logistikunternehmen UPS (United Parcel Service) teilte mit, an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs seien drei Besatzungsmitglieder gewesen.
Suche nach Opfern geht weiter
Rettungskräfte suchten den Angaben zufolge weiter nach Opfern, da mehrere Personen noch vermisst würden. Beshear sagte, die drei Besatzungsmitglieder zählten vermutlich zu den Todesopfern.
Die Nationale Verkehrs- und Sicherheitsbehörde NTSB teilte unter Berufung auf ein Video mit, das linke Triebwerk sei beim Start in Brand geraten und vom Flügel abgefallen, das habe zu dem Großbrand geführt. Der Flugschreiber und der Flugdatenschreiber seien geborgen.
Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem knapp 7.000 Kilometer langen Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Es war voll betankt, Berichten zufolge befanden sich 144.000 Liter Treibstoff an Bord. Den Behördenangaben zufolge liegt die Absturzstelle im Umfeld einer Recycling- und einer Autoteile-Firma./hme/rin/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|ROUNDUP: Zahl der Todesopfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Zahl der Todesopfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf (dpa-AFX)
|
05.11.25
|ROUNDUP 2: Mindestens neun Tote bei Flugzeugabsturz in USA (dpa-AFX)
|
05.11.25
|ROUNDUP: Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Gouverneur: Mindestens drei Tote bei Flugzeugabsturz in USA (dpa-AFX)
|
30.10.25
|S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)