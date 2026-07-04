Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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04.07.2026 18:43:20
US 250th Independence Day: Merz, Modi extend congratulations
The US is celebrating 250 years of independence with a massive fireworks display and military flyovers in the capital. Leaders from German Chancellor Friedrich Merz to India's PM Narendra Modi sent their well-wishes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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