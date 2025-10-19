19.10.2025 08:07:39

US-Außenministerium warnt vor Angriffsplänen der Hamas

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit./gma/gei/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:37 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
05:52 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen schließen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigten sich fester. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen