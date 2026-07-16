U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 13:10:49

US Bancorp Q2 Profit Rises

(RTTNews) - US Bancorp (USB) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $2.098 billion, or $1.35 per share. This compares with $1.733 billion, or $1.11 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.1% to $7.712 billion from $7.004 billion last year.

US Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.098 Bln. vs. $1.733 Bln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.11 last year. -Revenue: $7.712 Bln vs. $7.004 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu U.S. Bancorp

mehr Nachrichten