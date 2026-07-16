U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|
16.07.2026 13:10:49
US Bancorp Q2 Profit Rises
(RTTNews) - US Bancorp (USB) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.098 billion, or $1.35 per share. This compares with $1.733 billion, or $1.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.1% to $7.712 billion from $7.004 billion last year.
US Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.098 Bln. vs. $1.733 Bln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.11 last year. -Revenue: $7.712 Bln vs. $7.004 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu U.S. Bancorp
|
15.07.26
|Ausblick: US Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: US Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.06.26
|S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.06.26
|S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Bancorp von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.06.26