Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

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13.06.2026 02:11:23

US clears Paramount's mammoth Warner Bros merger

Paramount has been given the green light to take over Warner Bros. Discovery for $110 billion, including its subsidiary CNN, fueling fears of media censorship and increased control over the US entertainment industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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