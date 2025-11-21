Veröffentlichungsplan 21.11.2025 17:50:39

US-Daten: Oktober-Preisdaten fehlen - November-Zahlen kommen erst nach der Fed-Sitzung

Die US-Regierung hat den Veröffentlichungsplan für die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten vorgelegt.

Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Freitag mitteilte, wird die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für Oktober entfallen. Die Inflationsdaten für November kündigte das Amt für den 18. Dezember an. Mit den Novemberdaten könnten "möglicherweise" aber auch Teile der Preisdaten aus dem Oktober veröffentlicht werden, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

Die Daten für die Preisentwicklung spielen eine wichtige Rolle für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Mit dem aktuellen Veröffentlichungsplan werden die Daten erst nach der nächsten Sitzung zur Verfügung stehen, die am 9. und 10. Dezember stattfinden wird.

Wegen der Teilschließung von US-Behörden im Oktober und November (Goverment Shutdown) infolge eines Haushaltsstreits werden wichtige Konjunkturdaten nach und nach mit Verspätung veröffentlicht. Zuvor waren die ebenfalls mit Spannung erwarteten Daten zum nächsten US-Arbeitsmarktbericht ebenfalls für die Zeit nach der Zinsentscheidung angekündigt worden.

Oktober: Inflation in Österreich unverändert

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
