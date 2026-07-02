US Energy Aktie

US Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK1 / ISIN: US9118052086

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02.07.2026 13:00:03

US energy regulator sets ultimatum for data centres

Last month FERC gave grid operators 60 days to justify or revise how they connect ‘large loads’ — or the regulator will make the decision for themWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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