US Energy Aktie
WKN DE: A2AMK1 / ISIN: US9118052086
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02.07.2026 13:00:03
US energy regulator sets ultimatum for data centres
Last month FERC gave grid operators 60 days to justify or revise how they connect ‘large loads’ — or the regulator will make the decision for themWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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