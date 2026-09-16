Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.09.2026 20:27:26
US Fed raises key rate for first time in 3 years
In an attempt to address the persistently high inflation in the world's largest economy, the US Federal Reserve increased interest rates by 25 basis points.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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