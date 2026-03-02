02.03.2026 14:44:38

US-Generalstabschefs: Iran-Einsatz ist nicht nach einer Nacht beendet

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Der andauernde Militäreinsatz gegen den Iran wird sich nach Angaben des US-Generalstabschefs Dan Caine noch in die Länge ziehen. "Das ist kein Einsatz, der nach einer Nacht abgeschlossen ist", sagte er bei einer Pressekonferenz. Es werde einige Zeit in Anspruch nehmen, um alle militärischen Ziele zu erreichen.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump vermutet, dass der Krieg mit dem Iran noch vier Wochen dauern könnte. Von Anfang an sei man davon ausgegangen, dass es etwa vier Wochen gehen würde, sagte Trump laut "Daily Mail" in einem Telefoninterview. Der Iran sei ein großes Land. "Es wird vier Wochen dauern - oder weniger."

Caine warnte bei der Pressekonferenz zudem davor, dass er mit weiteren Verlusten rechne. Kurz zuvor hatte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) bekanntgegeben, dass mittlerweile vier US-Soldaten bei dem Einsatz getötet worden seien./ngu/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:24 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen