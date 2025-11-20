Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
|
20.11.2025 15:31:25
US healthcare group Abbott bets on cancer screening technology in $23bn deal
Transaction continues a frenzy of M&A activity this year in the healthcare sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
