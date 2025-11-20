Exact Aktie

Exact für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 15:31:25

US healthcare group Abbott bets on cancer screening technology in $23bn deal

Transaction continues a frenzy of M&A activity this year in the healthcare sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exact Holding N.V.mehr Nachrichten