Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.07.2026 20:02:02
US interest rates held for fifth time in a row
The Federal Reserve's decision, which was broadly expected, means rates remain between the 3.5% and 3.75%.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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