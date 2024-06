US-Notenbank präsentiert am 26. Juni Ergebnis von Banken-Stresstest

(Technische Wiederholung)

Von Josh Beckerman

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Notenbank wird am 26. Juni um 22.30 Uhr (MESZ) die Ergebnisse ihres jährlichen Bankenstresstests veröffentlichen. Die aggregierten Ergebnisse der ersten Sondierungsanalyse der Fed, die sich nicht auf die Eigenkapitalanforderungen der Banken auswirken, sollen gleichzeitig veröffentlicht werden. In diesem Jahr werden 32 Banken mit einer Bilanzsumme von 100 Milliarden Dollar oder mehr den Stresstests unterzogen.

Im Juni 2023 hatte die Fed festgestellt, dass die 23 großen Banken, die dem Test unterzogen worden waren, über ausreichend Kapital verfügten, um Verluste in Höhe von mehr als 540 Milliarden Dollar aufzufangen und die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen unter Stressbedingungen fortzusetzen. Dies war als Vertrauensbeweis für das Finanzsystem gewertet worden, nachdem zuvor im Jahr einige mittelgroße Banken zusammengebrochen waren.

