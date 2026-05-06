US-Rohöllagerbestände gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 1. Mai verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,313 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,234 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,504 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,2 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 6,075 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag etwa auf dem Niveau der Vorwoche und 0,2 Millionen Barrel über dem Vorjahreswert.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

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May 06, 2026 11:12 ET (15:12 GMT)