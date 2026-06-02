Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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02.06.2026 16:31:30
US stocks pull back as traders evaluate new Middle East developments
Recent moves feel ‘like two or three steps forward and one step back’, says one analystWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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