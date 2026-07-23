Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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24.07.2026 01:11:20
US strikes on southern Iran infrastructure widen war
The latest US strikes on tunnels, bridges and other infrastructure further inland from the Strait of Hormuz could indicate that Washington is shifting gears in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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