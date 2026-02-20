NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
20.02.2026 18:15:20
US Supreme Court strikes down Trump's tariffs. Now what?
In a much-anticipated decision, the US Supreme Court has ruled that most of the president's tariffs are unconstitutional because of how he implemented them. But the administration is prepared to reinstate them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
|
|
|
|
|
