Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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30.09.2026 19:55:26
US troops exit Iraq after more than a decade
The current deployment began in 2014 in an effort to combat 'Islamic State' extremists. Iran, which has sought a complete removal of the US military from the Middle East, celebrated the withdrawal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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