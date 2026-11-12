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12.11.2026 13:36:38

US-Unterhändler treffen Kremlchef Putin in Moskau

MOSKLAU (dpa-AFX) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau empfangen zu weiteren Gesprächen über einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg. Das meldeten russische Medien aus dem Kreml. Putin sagte demnach, er wolle die Einschätzung der Abgesandten von US-Präsident Donald Trump zu den jüngsten Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus der vergangenen Tage in Abu Dhabi hören.

Witkoff würdigte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den kommenden Gefangenenaustausch, den die Kriegsparteien vereinbart haben. Außerdem wollen die Amerikaner bei Putin für eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Verhandlungen werben. Für Witkoff ist es allein in diesem Jahr das vierte Treffen in Russland.

Die Amerikaner fliegen nach der Unterredung mit Putin weiter nach Dublin. Dort wollen sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die europäische Seite informieren./fko/DP/mis

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