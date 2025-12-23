Instacart Aktie

Instacart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030

23.12.2025 02:02:00

US-Zustelldienst Instacart stoppt KI-Preismanipulation

Selbes Produkt, selbe Zeit, selbe Filiale, Selbstabholung. Dennoch setzte Instacarts KI heimlich unterschiedliche Preise an. Der US-Dienst gelobt Besserung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
