26.11.2025 14:47:38
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt unerwartet verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 6.000 auf 216.000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 225.000 Anträge erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor wurde um 2.000 auf 222.000 nach oben revidiert.
Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.
Die Daten wurden einen Tag früher als üblich veröffentlicht, da am Donnerstag in den USA Feiertag ist./jsl/mis
