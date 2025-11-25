25.11.2025 16:35:39

USA: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 6,8 Punkte auf 88,7 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem weniger starken Rückgang auf 93,3 Punkte gerechnet. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen verschlechterten sich.

"Die Verbraucher zeigten sich sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen als auch ihrer zukünftigen Beschäftigungslage, ihres Einkommens und ihrer finanziellen Situation weniger zuversichtlich, was möglicherweise auf den Stillstand der Regierung zurückzuführen ist", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Die Mitte November zu Ende gegangene teilweise Schließung der Regierungsbehörden war mit 43 Tagen der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte./jsl/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
