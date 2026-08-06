USS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

USS lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,30 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als USS mit 0,300 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent auf 196,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at