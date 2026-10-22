Valley National Bancorp Aktie
WKN: 874148 / ISIN: US9197941076
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22.10.2026 13:35:44
Valley National Bancorp Q3 Income Advances
(RTTNews) - Valley National Bancorp (VLY) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $198.96 million, or $0.36 per share. This compares with $155.71 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Valley National Bancorp reported adjusted earnings of $199.03 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.3% to $584.15 million from $511.11 million last year.
Valley National Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $198.96 Mln. vs. $155.71 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.28 last year. -Revenue: $584.15 Mln vs. $511.11 Mln last year.
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