Valley National Bancorp Q3 Income Advances

(RTTNews) - Valley National Bancorp (VLY) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $198.96 million, or $0.36 per share. This compares with $155.71 million, or $0.28 per share, last year.

Excluding items, Valley National Bancorp reported adjusted earnings of $199.03 million or $0.36 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.3% to $584.15 million from $511.11 million last year.

Valley National Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $198.96 Mln. vs. $155.71 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.28 last year. -Revenue: $584.15 Mln vs. $511.11 Mln last year.