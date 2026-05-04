Vantage Corporate Services Aktie
ISIN: INE069B01015
|
05.05.2026 01:45:01
Vantage Point layers active country rotation on a passive international base
On May 1, 2026, Vantage Point Financial LLC disclosed a new position in iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO), acquiring 126,317 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $4.06 million, based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 1, 2026, Vantage Point Financial LLC established a new position in iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO) by acquiring 126,317 shares. The estimated value of the trade was $4.16 million, calculated using average pricing over the January to March 2026 quarter. The fund ended the quarter holding these shares, valued at $4.06 million.iShares International Country Rotation Active ETF provides investors with access to a dynamic portfolio that adapts to shifting global market conditions. The fund leverages BlackRock's expertise in active management and country selection to optimize risk-adjusted returns for its shareholders. Its strategy is designed to offer a competitive edge by systematically rotating allocations among international markets based on quantitative and qualitative factors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASE, Inc. Registered Shs
Analysen zu Vantage Corporate Services Ltd Dematerialised
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASE, Inc. Registered Shs
|288,00
|0,70%
|International Public Partnerships Ltd
|1,33
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.