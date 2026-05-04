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05.05.2026 01:45:01

Vantage Point layers active country rotation on a passive international base

On May 1, 2026, Vantage Point Financial LLC disclosed a new position in iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO), acquiring 126,317 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $4.06 million, based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 1, 2026, Vantage Point Financial LLC established a new position in iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO) by acquiring 126,317 shares. The estimated value of the trade was $4.16 million, calculated using average pricing over the January to March 2026 quarter. The fund ended the quarter holding these shares, valued at $4.06 million.iShares International Country Rotation Active ETF provides investors with access to a dynamic portfolio that adapts to shifting global market conditions. The fund leverages BlackRock's expertise in active management and country selection to optimize risk-adjusted returns for its shareholders. Its strategy is designed to offer a competitive edge by systematically rotating allocations among international markets based on quantitative and qualitative factors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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