Var Energi ASA Un legte Quartalsergebnis vor

Var Energi ASA Un veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 100,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at