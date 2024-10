Varta senkt Umsatzprognose für 2024 - Aktie dennoch mit kräftigem Plus

• Varta streicht Umsatzerwartungen zusammen• StaRUG-Verfahren belasten• So reagiert die Varta-Aktie

Energiespeichermarkt schwächelt weiter

Die Varta AG hat ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich nach unten korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun Umsätze zwischen 750 und 800 Millionen Euro, statt der zuvor prognostizierten 820 bis 870 Millionen Euro. Als Hauptgrund für diese Anpassung nennt Varta in einer Adhoc-Mitteilung eine weitere Verschlechterung des Marktumfelds für Energiespeicherlösungen. Außerdem würden niedrigere Umsätze im Geschäftsbereich Lithium-Ionen-Großzellen, trotz stabiler Verkäufe von Haushalts- und Hörgerätebatterien, verzeichnet.

StaRUG-Verfahren belasten Varta zusätzlich

Die negativen Auswirkungen der StaRUG-Verfahren auf das öffentliche Image und den Ruf von Varta hätten zu einem weiteren deutlichen Rückgang der Absatzzahlen für Energiespeichersysteme geführt.

So reagiert die Varta-Aktie

Die Varta-Aktie hat in dieser Woche bereits einiges an Wert wieder hinzugewonnen. Nachdem am Montag von einer Brückenfinanzierung für das in der Krise steckende Unternehmen die Rede war, gab zur Wochenmitte der Einstieg Porsches bei der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH noch zusätzlichen Rückenwind.

Am Freitag gewann die Varta-Aktie im XETRA-Handel schlussendlich 5,21 Prozent auf 5,05 Euro. Im Tageshoch ging es bis auf 6,85 aufwärts.

