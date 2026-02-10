Vascon Engineers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vascon Engineers hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 INR, nach 3,38 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Vascon Engineers im vergangenen Quartal 2,49 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vascon Engineers 2,95 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at