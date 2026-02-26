Vaxcyte präsentierte Quartalsergebnisse

Vaxcyte hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,80 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,630 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vaxcyte -3,800 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at