Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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26.11.2026 08:53:38
Verdi bestreikt elf Amazon-Standorte am Black Friday
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ausgerechnet zum Shopping-Tag Black Friday hat Verdi zu Warnstreiks bei Amazon aufgerufen. Ziel ist es, den US-Riesen zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bringen, wie die Gewerkschaft mitteilt. "Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und einen Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit", sagt Silke Zimmer, die im Verdi-Bundesvorstand für den Handel zuständig ist. Amazon reagierte gelassen auf die Ankündigung.
Laut Verdi sollen die Standorte in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim betroffen sein.
Die Gewerkschaft kritisiert unter anderem, dass der Lohn der Beschäftigten bei Amazon oft nicht zum Leben reiche und gravierende körperliche Belastungen mit sich bringe. "Dazu gehören monotone Arbeitsabläufe in den Fulfillment Centern, schwere Lasten, aber auch die Strategie aggressiver betrieblicher Kontrolle des Handelsriesen." So würden die rund 40.000 Beschäftigten durch den Einsatz digitaler Tracker bei jedem Schritt in ihrer Arbeit überwacht.
Der Streiktag bei Amazon in Deutschland ist laut Verdi eingebettet in einen weltweiten Aktionstag des gewerkschaftlichen internationalen Dachverbands UNI Global unter dem Motto "Make Amazon Pay".
Amazon reagierte gelassen auf die Ankündigung. "Wir liefern verlässlicher denn je", betont das Unternehmen. Der Konzern setzt in Deutschland etwa 13.000 saisonale Mitarbeiter ein. Man erhöhe jährlich die Löhne, der durchschnittliche Einstiegslohn liege bei 16,66 Euro pro Stunde. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sei seit mehr als 5 Jahren im Unternehmen./ruc/DP/zb
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