Veritone Aktie
WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009
|
07.11.2025 04:32:05
Veritone, Inc. Q3 Loss Misses Estimates
(RTTNews) - Veritone, Inc. (VERI) announced Loss for third quarter that missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$26.88 million, or -$0.41 per share. This compares with -$21.75 million, or -$0.59 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.11 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 32.4% to $29.12 million from $21.99 million last year.
Veritone, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$26.88 Mln. vs. -$21.75 Mln. last year. -EPS: -$0.41 vs. -$0.59 last year. -Revenue: $29.12 Mln vs. $21.99 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $33.4 Mln-$39.4 Mln Full year revenue guidance: $109 Mln-$115 Mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Veritone Inc Registered Shs
