Verkaufswelle beendet: Jeff Bezos hat mit Veräußerung der Amazon-Aktien Milliarden kassiert

• Bezos verkauft erneut Amazon-Aktien• 50 Millionen Titel in neun Handelstagen veräußert• Gesamteinnahmen: 8,5 Milliarden US-Dollar

Wie aus einer behördlichen Einreichung hervor geht, hat der Gründer des Internetkonzerns Amazon, Jeff Bezos , 14 Millionen Amazon-Aktien im Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar verkauft.

Vierte Verkaufsaktion in nur neun Handelstagen

Es ist bereits das vierte Mal innerhalb von nur neun Handelstagen, dass Bezos sich von Amazon-Anteilen trennt, insgesamt kamen aus seinem Besitz in diesem Zeitraum 50 Millionen Amazon-Titel auf den Markt. Eingenommen hat der Milliardär durch die Verkäufe eine Gesamtsumme von rund 8,5 Milliarden US-Dollar.

Verkaufsserie war vereinbart

Die jüngste Verkaufsserie geht dabei auf einen im November 2023 vereinbarten Handelsplan zurück, im Rahmen dessen sich der ehemalige CEO des Unternehmens den Verkauf von bis zu 50 Millionen Amazon-Aktien zusichern ließ. Diese Zahl hat Bezos nun komplett ausgeschöpft, so dass in nächster Zeit nicht damit zu rechnen sein dürfte, dass erneut Amazon-Titel in diesem Maßstab konzentriert auf den Markt kommen.

Bezos bleibt größter Anteilseigner

Auch nach dem Verkauf von 50 Millionen Amazon-Aktien hält Jeff Bezos weiterhin die größten Anteile am Unternehmen. Zudem ist Bezos mit einem von Forbes geschätzten Vermögen von rund 188,4 Milliarden US-Dollar aktuell hinter LVMH-Boss Bernard Arnault und Tesla-Chef Elon Musk der drittreichste Mensch der Welt. Auf Platz 4 folgt mit einigem Abstand und einem geschätzten Vermögen von 166 Milliarden US-Dollar Facebook-Gründer Mark Zuckerberg .

Amazon-Aktie schadet Verkaufsaktion nicht

Die Amazon-Aktie hat weitgehend unbeeindruckt auf die Serienverkäufe von Jeff Bezos reagiert, innerhalb der letzten fünf Handelstage ging es um überschaubare 2,28 Prozent abwärts. Seit Jahresstart hatte der Anteilsschein aber rund zehn Prozent zulegen können und wird nun sogar in den US-Bluechip-Index Dow Jones aufsteigen. Das wurde am Markt deutlich höher bewertet als der Aktienverkauf von Jeff Bezos: Das wurde am Markt deutlich höher bewertet als der Aktienverkauf von Jeff Bezos: Die Amazon-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 1,10 Prozent höher bei 168,91 US-Dollar.



