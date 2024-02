Amazon-Aktie kommt kaum vom Fleck: Bezos verkauft drittes Aktienpaket

• Bezos verkauft erneut Amazon-Aktien• Dritte Tranche in einem Monat• Erneut Milliardenbetrag eingenommen

Wie aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor geht, hat Jeff Bezos , der Gründer und ehemalige CEO des Handelsgiganten Amazon, abermals mit dem Verkauf von Amazon-Aktien Kasse gemacht.

Erneut Amazon-Titel liquidiert

Nachdem Bezos in einer ersten Verkaufsaktion bereits zwölf Millionen Amazon-Titel auf den Markt warf und wenige Tage darauf weitere zwölf Millionen Amazon-Aktien im Wert von zwei Milliarden US-Dollar verkauft wurden, setzte der Milliardär seine Serie von Aktienverkäufen fort. Aus der SEC-Mitteilung geht hervor, dass er sich von weiteren Anteilen im Wert von 2,03 Milliarden US-Dollar getrennt hat, was seinen Gesamtumsatz in diesem Monat auf mehr als sechs Milliarden US-Dollar erhöht.

Konkret hatte Bezos am Dienstag und Mittwoch rund 12 Millionen Amazon-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 169,50 US-Dollar pro Aktie veräußert.

Bis zu 50 Millionen Amazon-Aktien könnten auf den Markt kommen

Die Verkäufe wurden im Rahmen eines Handelsplans durchgeführt, der im November in Kraft trat. Schlussendlich könnte sich Bezos von bis zu 50 Millionen Aktien des Internetunternehmens trennen.

Die Amazon-Aktie nimmt die Fortsetzung der Verkaufsoffensive durch Gründer Bezos tendenziell eher unaufgeregt zur Kenntnis. Letztlich bewegte sich der Anteilsschein an der NASDAQ 0,17 Prozent tiefer bei 169,51 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at