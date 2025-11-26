Govecs Aktie
WKN DE: GOVEC1 / ISIN: NET000GOVEC1
|
26.11.2025 15:30:21
Verkaufszahlen zu gering: eSchwalbe-Hersteller Govecs ist pleite
Knapp drei Dutzend Menschen bauen in Polen aus 730 Einzelteilen die eSchwalbe. Der Stecker-Nachfolger des legendären DDR-Mopeds kann aber nicht ansatzweise an die Beliebtheit des Urtyps anknüpfen. Nun übernimmt vorerst der Insolvenzverwalter.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
