Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der Euro STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 4 313,66 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,759 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 4 315,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 315,53 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 319,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 308,35 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 149,86 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 4 284,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, stand der Euro STOXX 50 noch bei 3 882,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 11,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 4 491,51 Punkte. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 4,88 Prozent auf 145,68 EUR), Stellantis (+ 0,86 Prozent auf 18,89 EUR), UniCredit (+ 0,75 Prozent auf 24,89 EUR), Enel (+ 0,52 Prozent auf 6,28 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 21,49 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-1,95 Prozent auf 44,17 EUR), Bayer (-1,00 Prozent auf 40,68 EUR), Flutter Entertainment (-0,52 Prozent auf 125,20 GBP), adidas (-0,44 Prozent auf 178,14 EUR) und SAP SE (-0,38 Prozent auf 136,74 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Siemens-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 383 278 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 353,033 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at