Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 mittags

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 5 678,59 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,805 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 5 686,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 680,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 686,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 673,16 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 458,42 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 342,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 4 941,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 688,17 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), Rheinmetall (+ 0,80 Prozent auf 1 773,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,75 Prozent auf 5,51 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 353,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 546,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 100,35 EUR), BASF (-1,32 Prozent auf 43,20 EUR), Siemens (-1,25 Prozent auf 240,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,93 Prozent auf 39,54 EUR) und Deutsche Bank (-0,86 Prozent auf 28,77 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 373 536 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 348,453 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,06 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at