Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Montag mit negativen Notierungen.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 4 826,04 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,119 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,182 Prozent auf 4 835,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 843,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 823,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 852,71 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.08.2024, einen Stand von 4 840,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 839,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 295,05 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,94 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 0,78 Prozent auf 220,20 EUR), UniCredit (+ 0,30 Prozent auf 37,00 EUR), Enel (+ 0,23 Prozent auf 7,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,07 Prozent auf 26,84 EUR) und Eni (+ 0,00 Prozent auf 14,03 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,11 Prozent auf 29,20 EUR), Bayer (-1,22 Prozent auf 26,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 91,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,71 Prozent auf 3,72 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 56,35 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 821 961 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303,773 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at