Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Letztendlich ging der Euro STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 4 566,29 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,961 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,186 Prozent höher bei 4 580,12 Punkten, nach 4 571,60 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 538,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 607,82 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 979,39 Punkte. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.05.2024, einen Stand von 4 956,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 332,91 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,19 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,31 Prozent auf 185,40 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,98 Prozent auf 133,10 EUR), Eni (+ 0,87 Prozent auf 13,94 EUR), BASF (+ 0,07 Prozent auf 40,87 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,02 Prozent auf 426,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-6,05 Prozent auf 25,32 EUR), Deutsche Börse (-1,51 Prozent auf 179,20 EUR), UniCredit (-1,47 Prozent auf 32,76 EUR), Stellantis (-1,05 Prozent auf 14,18 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 93,08 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 636 961 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 314,963 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,78 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at