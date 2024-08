Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

In Frankfurt war heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich schloss der DAX am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 17 321,28 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,698 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,482 Prozent auf 17 422,57 Punkte an der Kurstafel, nach 17 339,00 Punkten am Vortag.

Bei 17 233,07 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 505,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Wert von 18 475,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, wies der DAX einen Wert von 18 175,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bewegte sich der DAX bei 15 951,86 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,29 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,34 Prozent auf 24,46 EUR), SAP SE (+ 2,31 Prozent auf 185,40 EUR), Continental (+ 2,18 Prozent auf 54,36 EUR), Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 489,80 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,98 Prozent auf 133,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Bayer (-6,05 Prozent auf 25,32 EUR), Zalando (-1,91 Prozent auf 21,58 EUR), Porsche (-1,71 Prozent auf 66,52 EUR), Brenntag SE (-1,70 Prozent auf 63,74 EUR) und Deutsche Börse (-1,51 Prozent auf 179,20 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 636 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 217,156 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,49 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

