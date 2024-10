Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter

Der LUS-DAX bewegt sich am dritten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:27 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,10 Prozent auf 19 457,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19 423,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 491,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2024, den Stand von 18 704,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 583,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 266,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 16,20 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 641,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,27 Prozent auf 35,11 EUR), SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 212,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,65 Prozent auf 216,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,18 EUR) und EON SE (+ 0,53 Prozent auf 13,26 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-4,87 Prozent auf 226,60 EUR), adidas (-3,34 Prozent auf 231,70 EUR), Merck (-1,34 Prozent auf 154,65 EUR), Porsche (-1,32 Prozent auf 67,34 EUR) und QIAGEN (-1,26 Prozent auf 40,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 328 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 246,773 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at