Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,47 Prozent schwächer bei 31 356,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 379,736 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,210 Prozent auf 31 756,47 Punkte an der Kurstafel, nach 31 823,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 773,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 290,73 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, notierte der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 28 263,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der MDAX mit 27 501,51 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Fraport (+ 1,69 Prozent auf 84,40 EUR), freenet (+ 1,56 Prozent auf 31,22 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,39 Prozent auf 65,45 EUR), KRONES (+ 1,18 Prozent auf 136,80 EUR) und Lufthansa (+ 1,01 Prozent auf 9,18 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TeamViewer (-5,11 Prozent auf 4,60 EUR), Sartorius vz (-4,48 Prozent auf 228,30 EUR), Delivery Hero (-4,36 Prozent auf 19,53 EUR), HENSOLDT (-3,86 Prozent auf 80,90 EUR) und Jungheinrich (-3,67 Prozent auf 36,20 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 287 502 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,770 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at