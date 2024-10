Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück

Der MDAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:13 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 26 868,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 261,127 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,072 Prozent schwächer bei 26 918,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 938,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 865,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 955,34 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,295 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der MDAX auf 25 199,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 613,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, lag der MDAX-Kurs bei 25 795,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,113 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 1,37 Prozent auf 92,94 EUR), Hypoport SE (+ 1,20 Prozent auf 286,40 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,88 Prozent auf 29,84 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,88 Prozent auf 138,20 EUR) und Lufthansa (+ 0,81 Prozent auf 6,49 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil KION GROUP (-2,55 Prozent auf 35,17 EUR), Knorr-Bremse (-2,34 Prozent auf 79,20 EUR), Nordex (-1,60 Prozent auf 13,54 EUR), Bechtle (-1,17 Prozent auf 37,32 EUR) und HENSOLDT (-1,14 Prozent auf 29,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 387 989 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,618 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at